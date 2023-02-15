زلزال بقوة ست درجات يضرب وسط الفيليبين

زلزال بقوة ست درجات يضرب وسط الفيليبين

أعلن المركز الأميركي لرصد الزلازل أن هزة بقوة 6,1 درجات ضربت وسط الفيليبين ليل الأربعاء الخميس دون وقوع أضرار أو ضحايا.



والهزة التي لم تكن عميقة ضربت جزيرة ماسبات وسط الأرخبيل بعيد الساعة 02:00 الخميس (19:00 ت غ الأربعاء) وفقًا للمصدر نفسه.



ولم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي.

