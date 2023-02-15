50 قتيلًا على الأقل في أعمال عنف في إقليم أوروميا الإثيوبي

أعلنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان الأربعاء أن ما لا يقل عن 50 شخصًا قتلوا في أوائل شباط في أعمال عنف إتنية في أوروميا، أكبر أقاليم إثيوبيا وأكثره سكانًا.ووفق هذه الهيئة العامة المستقلة قانونيًا، إقتحم مسلحون في الثاني من شباط بلدة آنو حيث يعيش أكثر من 10 آلاف نازح ونفذوا حملة "قتل متنقلين من بيت لآخر".وقالت اللجنة إن "الجماعة المسلحة قتلت ما لا يقل عن 50 شخصًا بينهم مسؤول إقليمي وسائقه وعناصر شرطة وعناصر مليشيات".