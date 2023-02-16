ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار نيوزيلندا إلى خمسة قتلى

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار نيوزيلندا إلى خمسة قتلى



أعلنت السلطات النيوزيلندية الخميس أنّ حصيلة الإعصار العنيف "غابرييل" الذي اجتاح البلاد هذا الأسبوع ارتفعت إلى خمسة قتلى، في حين بلغ عدد الذين تمّ إجلاؤهم من منازلهم بسبب الفيضانات التي خلّفها 10500 شخص.



وكانت حصيلة سابقة أوردتها السلطات الأربعاء أفادت بسقوط أربعة قتلى من جرّاء هذا الإعصار التاريخي.



وحذّرت السلطات سكّان المناطق الشرقية المتضرّرة بشدّة من مرور الإعصار، من أنّ مزيداً من الأمطار الغزيرة ستهطل في الساعات المقبلة.



وفي بيان أصدرته الخميس، قالت الشرطة الوطنية إنّه تمّ العثور على جثّة شخص "يُعتقد أنّه فارق الحياة بعد أن حاصرته مياه الفيضانات" في قرية إيكسديل بمنطقة غيبسورن على الساحل الشرقي للبلاد.



وبذلك يرتفع عدد القتلى في منطقة خليج هوك على الساحل الشرقي للبلاد إلى أربعة، في حين سقط القتيل الخامس في أوكلاند (شمال).



وتخضع نيوزيلندا لحالة طوارئ وطنية منذ أن اجتاح الإعصار المدمّر غابرييل ساحلها الشمالي الأحد.



ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين في مناطق غمرتها مياه الفيضانات والسيول.



ومع أنّ الإعصار غابرييل تلاشى في المحيط الهادئ، إلا أنّ هيئة الأرصاد الجوية النيوزيلندية حذّرت من أنّ توقعاتها تشير إلى أنّ مزيداً من الأمطار الغزيرة ستهطل الخميس.



وقالت الهيئة إنّها تتوقّع أن يصل منسوب الأمطار في شرق البلاد الخميس إلى



وبحسب السلطات فإن عدد الذين شرّدهم الإعصار بلغ 10500 شخص غالبيتهم العظمى (9000 شخص) في المناطق الشرقية.



