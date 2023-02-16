مقتل خمسة مدنيين بهجوم في شرق الكونغو الديموقراطية

قُتل خمسة مدنيين في هجوم في إقليم إيتوري في شرق الكونغو الديموقراطية، حيث تنطلق الخميس عملية تسجيل الناخبين تمهيداً للانتخابات الرئاسية المقرّرة في نهاية العام.



وفي نهاية العام الماضي انطلقت عمليات تسجيل الناخبين في غرب الكونغو الديموقراطية، ثم بدأت في نهاية كانون الثاني الفائت عمليات تسجيلهم في وسط البلاد وجنوب غربها.



واعتباراً من الخميس تبدأ عمليات تسجيل الناخبين في سبع مقاطعات تقع في شرق البلاد وشمالها الشرقي، بما في ذلك المناطق الأكثر تضرّراً من عنف الجماعات المسلّحة.



وتنشط في شرق الكونغو الديموقراطية المضطرب حوالى 120 ميليشيا، من بينها خصوصاً كوديكو التي تُعتبر من أكثرها عنفاً.



ونُسبت إلى هذه الميليشيا العديد من المجازر الإتنية في إيتوري.



وميليشيا كوديكو (التعاونية من أجل التنمية في الكونغو)، هي تنظيم سياسي ديني عسكري يقول إنّه يدافع عن مصالح إتنية ليندو.



واتّهمت الأمم المتحدة هذه الميليشيا بقتل أكثر من عشرين مدنياً في مجزرة وقعت الأحد.

