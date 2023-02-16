أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
سوا
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المعارضة الفنزويلية تحدد موعدا لانتخابات تمهيدية لاختيار مرشحها لمنافسة مادورو

أخبار دولية
2023-02-16 | 00:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المعارضة الفنزويلية تحدد موعدا لانتخابات تمهيدية لاختيار مرشحها لمنافسة مادورو
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
المعارضة الفنزويلية تحدد موعدا لانتخابات تمهيدية لاختيار مرشحها لمنافسة مادورو
حددت المعارضة الفنزويلية المنقسمة الثاني والعشرين من تشرين الأول المقبل موعدا لإجراء انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحها الذي سينافس الرئيس الحالي للبلاد نيكولاس مادورو في 2024، كما أعلن منظمو الاقتراع. 
 
وقال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات التمهيدية خيسوس ماريا كازال: "هذا هو موعدنا" الذي "حددناه (...) بأكبر قدر من الدقة".

وسيكون على المعارضة العمل حتى ذلك الوقت، للتغلب الانقسامات العميقة التي تشهدها لا سيما بعد أن أنهت في كانون الثاني "رئاسة" خوان غوايدو و"الحكومة المؤقتة".
 
وكان غوايدو أعلن نفسه رئيسا موقتا في كانون الثاني 2019 لكنه فشل في إطاحة نيكولاس مادورو من السلطة على الرغم من الدعم الدولي الواسع الذي تلاشى تدريجيا عندما تبين أن التجربة غير مجدية. 
 
 وإلى جانب موعد الانتخابات التمهيدية، قال كازال إن هناك "أسئلة حاسمة لا تزال عالقة"، مشيرًا بذلك خصوصا إلى تحديث سجل الناخبين والتصويت في الخارج ومسألة عدم الأهلية. 

وأوضح بشأن البرنامج الزمني للانتخابات أننا نتحرك خطوة خطوة.
 
 وأكد رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات التمهيدية من جهته أن المعارضين الممنوعين من تولي مناصب عامة سيكونون قادرين على الترشح في الانتخابات التمهيدية مع أن هذا لا يضمن إمكانية تسجلهم كمرشحين للانتخابات الرئاسية. 
 
 وينطبق ذلك على عدد كبير من المرشحين المحتملين للرئاسة الذين تم استبعادهم بسبب فساد أو لأنهم يخضعون لإجراءات قضائية.
 
 ويخضع غوايدو لتحقيق تجريه النيابة العامة بينما منع إنريكي كابريليس المرشح مرتين للرئاسة، منذ 2017 من تولي مناصب حكومية لمدة 15 عاما بسبب "مخالفات إدارية". 

آخر الأخبار

أخبار دولية

المعارضة الفنزويلية

انتخابات تمهيدية

مادورو

LBCI التالي
وزير الخارجية الإسرائيلي يزور أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي
26 وفاة بحمى الضنك في بوليفيا منذ بداية العام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-01-28

الأمم المتحدة تبحث مع مادورو وضع حقوق الإنسان في فنزويلا

LBCI
أخبار دولية
2022-12-10

فنزويلا تحكم على ثلاثة أشخاص بالسجن 30 عامًا بتهمة محاولة اغتيال مادورو

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:06

العراق يوقّع مذكّرة تفاهم مع شركة ‪general electric‬ الأميركية

LBCI
أخبار دولية
04:38

ستولتنبرغ في أنقرة: "حان الوقت الآن" لضم السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي

LBCI
أخبار دولية
03:56

الرئيس الصيني سيقوم بزيارة دولة إلى إيران

LBCI
أخبار دولية
03:56

ضربات صاروخية ليلية جديدة استهدفت أوكرانيا

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:21

هزة أرضية شعر بها المواطنون في بعض المناطق اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
13:39

في اليوم العاشر الفريق اللبناني يخرج جثة الياس حداد من بين الركام

LBCI
اقتصاد
05:48

وزير المالية يصدر 3 قرارات تتعلق بتمديد مهل وتصاريح..

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-08

هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية قبل قليل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
03:43

إطارات مشتعلة أمام مصرفين في بدارو (فيديوهات)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

مسرحيةُ ورد وياسمين.. اكثرُ من رسالةٍ في عرضٍ واحد

LBCI
رياضة
13:47

باريس سان جيرمان يسقط أمام بايرن ميونيخ في ذهاب دوري الأبطال

LBCI
أخبار دولية
13:44

في اليوم العاشر انتشال المزيد من الاحياء من تحت الانقاض في تركيا

LBCI
أخبار دولية
13:39

في اليوم العاشر الفريق اللبناني يخرج جثة الياس حداد من بين الركام

LBCI
أخبار لبنان
13:30

قاسم: إذا استمر الوضع على ما هو عليه سيتأخر إنتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

في الدولة المتحللة... شغور الفئة الأولى كارثي والآتي أعظم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

تلميذ في المدرسة وتلميذ وضعه إضراب الأساتذة في المنزل... فماذا عن مصير الإمتحانات الرسمية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

الإضراب الجزئي للمصارف مستمر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار سياسية
09:07

سعر جديد لربطة الخبز..

LBCI
امن وقضاء
09:11

أسعار المحروقات تواصل الإرتفاع...

LBCI
اقتصاد
02:13

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات..

LBCI
آخر الأخبار
02:52

مصادر ديبلوماسية أميركية للـLBCI: لن نعطي أي أهمية للاشاعات التي يطلقها أشخاص بهدف تأجيج الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان من أجل مصالحهم

LBCI
حال الطقس
23:54

مرتفع جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل

LBCI
امن وقضاء
03:43

إطارات مشتعلة أمام مصرفين في بدارو (فيديوهات)

LBCI
امن وقضاء
04:19

إخماد حريق اندلع في مصرفين في منطقة بدارو

LBCI
خبر كاذب
02:28

ما صحة كلام ميقاتي عن أن مصرف لبنان فقد السيطرة على السوق؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة