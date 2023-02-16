المعارضة الفنزويلية تحدد موعدا لانتخابات تمهيدية لاختيار مرشحها لمنافسة مادورو

حددت المعارضة الفنزويلية المنقسمة الثاني والعشرين من تشرين الأول المقبل موعدا لإجراء انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحها الذي سينافس الرئيس الحالي للبلاد نيكولاس مادورو في 2024، كما أعلن منظمو الاقتراع.



وقال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات التمهيدية خيسوس ماريا كازال: "هذا هو موعدنا" الذي "حددناه (...) بأكبر قدر من الدقة".



وسيكون على المعارضة العمل حتى ذلك الوقت، للتغلب الانقسامات العميقة التي تشهدها لا سيما بعد أن أنهت في كانون الثاني "رئاسة" خوان غوايدو و"الحكومة المؤقتة".



وكان غوايدو أعلن نفسه رئيسا موقتا في كانون الثاني 2019 لكنه فشل في إطاحة نيكولاس مادورو من السلطة على الرغم من الدعم الدولي الواسع الذي تلاشى تدريجيا عندما تبين أن التجربة غير مجدية.



وإلى جانب موعد الانتخابات التمهيدية، قال كازال إن هناك "أسئلة حاسمة لا تزال عالقة"، مشيرًا بذلك خصوصا إلى تحديث سجل الناخبين والتصويت في الخارج ومسألة عدم الأهلية.



وأوضح بشأن البرنامج الزمني للانتخابات أننا نتحرك خطوة خطوة.



وأكد رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات التمهيدية من جهته أن المعارضين الممنوعين من تولي مناصب عامة سيكونون قادرين على الترشح في الانتخابات التمهيدية مع أن هذا لا يضمن إمكانية تسجلهم كمرشحين للانتخابات الرئاسية.



وينطبق ذلك على عدد كبير من المرشحين المحتملين للرئاسة الذين تم استبعادهم بسبب فساد أو لأنهم يخضعون لإجراءات قضائية.



ويخضع غوايدو لتحقيق تجريه النيابة العامة بينما منع إنريكي كابريليس المرشح مرتين للرئاسة، منذ 2017 من تولي مناصب حكومية لمدة 15 عاما بسبب "مخالفات إدارية".