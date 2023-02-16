وزير الخارجية الإسرائيلي يزور أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى كييف، في أول زيارة لوزير إسرائيلي لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي قبل نحو عام، حسبما أفاد مكتبه.



وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أن كوهين سيقوم بزيارة رسمية اليوم لكييف، سيلتقي خلالها الرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا.