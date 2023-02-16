لوكاشنكو: بيلاروس ستنضم إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا "فقط" في هذه الحالة

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، خلال لقاء نادر مع وسائل إعلام أجنبية في مينسك، أن بلاده لن تشارك في القتال في أوكرانيا بجانب القوات الروسية إلى إذا تعرضت لهجوم.



وأكد لوكاشنكو أنه مستعد للقتال مع الروس من أراضي بيلاروس في حالة واحدة فقط إن دخل ولو جندي واحد من أوكرانيا حاملا سلاحا إلى أراضينا لقتل مواطنينا.