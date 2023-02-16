الرئيس الصيني سيقوم بزيارة دولة إلى إيران

سيقوم الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة دولة إلى إيران، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية الخميس في ختام زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للصين والتي استمرت ثلاثة أيام.وجاء في بيان مشترك من الدولتَين أن شي جينبينغ "قبل بكل سرور دعوة" نظيره الإيراني، لكن لم يُذكر موعد الزيارة.