ستولتنبرغ في أنقرة: "حان الوقت الآن" لضم السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في أنقرة إلى ضم فنلندا والسويد "الآن" بينما تعطل تركيا منذ أيار الماضي انضمامهما إلى الحلف.وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو "حان الوقت الآن لاستقبال فنلندا والسويد كأعضاء في الحلف الأطلسي".