العراق يوقّع مذكّرة تفاهم مع شركة ‪general electric‬ الأميركية

وقّعت وزارة الكهرباء العراقية، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مذكّرة تفاهم مع شركة ‪general electric‬ الأميركية، في إطار البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تطوير قطاع الكهرباء في العراق.