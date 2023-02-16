ستولتنبرغ: على الحلف الأطلسي أن يكون مستعدًا لأزمة طويلة مع روسيا

ستولتنبرغ: على الحلف الأطلسي أن يكون مستعدًا لأزمة طويلة مع روسيا

رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس أن على الحلف أن يكون مستعدًا لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا تتجاوز الأزمة الحالية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ نحو عام.



وقال في مقابلة: "يجب أن نكون مستعدين للأمد الطويل، لكن ذلك قد يستمر لسنوات عديدة جدًا جدًا".