روسيا تطرد أربعة دبلوماسيين نمساويين ردًا على خطوة مماثلة من فيينا

روسيا تطرد أربعة دبلوماسيين نمساويين ردًا على خطوة مماثلة من فيينا

أعلنت روسيا الخميس أنها ستطرد أربعة دبلوماسيين نمساويين ردًا على طرد أربعة موظفين في بعثات دبلوماسية روسية في النمسا، في ظل إرتفاع مستوى التوتر ين البلدين على وقع حرب أوكرانيا.



وأفادت الخارجية الروسية بأن "طرد دبلوماسييها كان خطوة غير ودية وغير مبررة تضر بشكل بالغ بالعلاقات الثنائية المتأزمة أساسًا نتيجة الأفعال التي يقوم بها الجانب النمساوي".



وطردت النمسا وبلدان أخرى في الإتحاد الأوروبي عشرات الدبلوماسيين الروس منذ أطلقت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا فيما اتخذت روسيا خطوات مشابهة للرد.



وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها استدعت السفير النمساوي لدى موسكو وأبلغته بأن أربعة موظفين في السفارة النمساوية في روسيا هم "أشخاص غير مرغوب فيهم" وعليهم مغادرة البلاد قبل 23 الحالي.