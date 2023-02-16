أمير الشرقية: منتدى الأحساء نجح قبل أن يبدأ

أمير الشرقية: منتدى الأحساء نجح قبل أن يبدأ

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن منتدى الأحساء 2023 نجح قبل أن يبدأ، لما تضمنه من مبادرات وفرص ومشاريع نوعية، مبينًا أن وقت المبادرة والمشاركة قد آتى وأن الفرصة متاحة والطريق ممهدة والجهات العامة كافة هي ميسرة ومسهلة للعمل والإستثمار.



وقال الأمير في كلمة خلال رعايته إفتتاح منتدى الأحساء 2023: "الجهود التي يبذلها الوزراء لخدمة محافظة الأحساء، والمبادرات التي أعلنوا عنها خلال المنتدى كلها تأتي بدعم من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وتوجيهاتهم الحكيمة والسديدة للوزراء".



ودعا الأمير المستثمرين وقطاعات الأعمال من جميع مناطق المملكة، خاصة أهل الأحساء للإستثمار فيها، وقال: "هذه المحافظة العزيزة على القلب والغنية بمقوماتها وميزها النسبية وثرواتها ومواردها، وقبل كل ذلك إنسان الأحساء، المبدع والمنتج والذي يعمل بجد وإخلاص"، مشيدًا بالمشاركة الواسعة للوزراء في المنتدى، ومثمنًا دور شركة أرامكو التنموي والمجتمعي الكبير.



‏وأضاف أمير المنطقة الشرقية خلال رعايته منتدى الأحساء 2023 الذي تنظمه غرفة الأحساء بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي أرامكو في دورته السادسة، بعنوان "الأحساء... إقتصاد المستقبل"، بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء: "أشعر بسعادة كبيرة لوجودي ومشاركتي في المنتدى وما سمعه وشاهده من كلمات وعروض وتوقيعات لإتفاقيات ومذكرات تفاهم إستثمارية وتنموية ستعود بالنفع على هذه المحافظة الغالية على الجميع".



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