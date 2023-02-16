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٧ مليار دولار من أميركا الى إيران... لكن مقابل ماذا؟

الاعلام الأميركي يتحدث عن محادثات غير مباشرة للولايات المتحدة مع إيران

يتحدث الاعلام الأميركي عن محادثات غير مباشرة للولايات المتحدة مع إيران بوساطة قطر ودول أخرى للإفراج عن أسرى أميركيين في طهران.