الأمم المتحدة توجه نداء لجمع مليار دولار لمنكوبي الزلزال في تركيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية توجه نداء مساعدة دولية لجمع مليار دولار لتركيا التي تعرضت في السادس من شباط لزلزال خلف أربعين ألف قتيل على الأقل في هذا البلد وفي سوريا.



وأوضح غوتيريش في بيان، أن "التمويل الذي يغطي فترة ثلاثة أشهر، سيقدم مساعدة الى 5,2 ملايين شخص ويتيح لمنظمات المساعدة تعزيز دعمها الحيوي للجهود التي تبذلها الحكومة" التركية.