وزير خارجية إسرائيل يؤكد أن بلاده "متمسكة بسيادة" أوكرانيا

إيلي كوهين: إسرائيل تعارض بشدة قتل المدنيين الأبرياء

أعلن وزير الخارجية الاسرائيلي إيلي كوهين في أول زيارة لوزير اسرائيلي إلى أوكرانيا منذ الغزو الروسي قبل عام أن بلاده "متمسكة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".



وقال كوهين خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا: "تتضامن إسرائيل بثبات مع الأوكرانيين وتبقى متمسكة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".



وأضاف بعد زيارة مدينة بوتشا قرب كييف حيث ارتكبت روسيا فظاعات أن "إسرائيل تعارض بشدة قتل المدنيين الأبرياء".



قال الوزير الإسرائيلي عن بوتشا: "لا تزال الصور المأسوية راسخة في قلبي". وكانت صور جثث المدنيين الملقاة في شوارع هذه الضاحية من كييف أثارت في نيسان 2022 صدمة كبرى في العالم.



وكتب صباحا على تويتر: "لا يمكننا أن نبقى غير مبالين أمام هذه الصور القاسية والروايات عن الفظاعات التي سمعتها هنا. تدين اسرائيل أي مساس متعمد بحق المدنيين".



وكان موقف كوهين من مسألة احتمال تسليم أسلحة لكييف - وهو أمر رفضت إسرائيل القيام به لمدة عام حتى لا تثير استياء موسكو التي تقيم معها علاقات مميزة - مرتقبا لكنه لم يدل بأي تصريح حول هذا الموضوع.



وقال: "سنساعد في تطوير نظام إنذار مبكر ذكي لأوكرانيا"، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هذا المشروع.



وأكد أن إسرائيل "ستدعم وتساعد في الموافقة على ضمانة تصل إلى 200 مليون دولار لمشاريع إسرائيلية في البنى التحتية لنظام الرعاية الصحية والمدنية في أوكرانيا".



