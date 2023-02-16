الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر: التضامن العالمي مع سوريا وتركيا مطلوب في الأشهر المقبلة وربما للسنوات المقبلة

أكد الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر من مطار رفيق الحريري الدولي، أن الاتحاد رفع نداء الطوارئ من 80 مليون فرنك سويسري الى 200 مليون لسوريا، ومن 200 مليون فرنك الى 450 فرنك سويسري لتركيا، مشيرا الى ان التضامن العالمي مطلوب في الأشهر المقبلة وربما للسنوات المقبلة.



وأمل الأمين العام للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر في استهداف مليونين وخمسمئة الف متضرر سوري في الأشهر الـ24 المقبلة.