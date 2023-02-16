فرنسا ترى أن وقت إعادة الإتصال بالصين قد حان

فرنسا ترى أن وقت إعادة الإتصال بالصين قد حان

إعتبرت فرنسا الخميس أن "وقت إعادة الإتصال" بالصين قد حان، من أجل إقناع بكين خصوصًا بـ"المساهمة" في إحلال السلام في أوكرانيا، بعد فتور على خلفية كوفيد وتوترات دبلوماسية.



وبعد يومين من المحادثات في باريس مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أكد قصر الإليزيه أن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للصين "في الربع الأول" من العام "قيد الإعداد". واستقبل ماكرون شخصيًا المسؤول الصيني الكبير الأربعاء.



وقالت الرئاسة الفرنسية للصحافيين: "لقد حان الوقت حقًا لإعادة الإتصال بالسلطات الصينية"، موضحة أنها تريد "تنشيط" المشاريع الثنائية والحوار حول التحديات العالمية مثل أزمة المناخ والنزاع في أوكرانيا.



وأوضح مستشار للرئيس الفرنسي أن الإنتعاش المأمول مرتبط بإنهاء القيود المفروضة بموجب سياسة "صفر كوفيد" في الصين.