البيت الأبيض: الولايات المتحدة مستاءة بشدة من خطط إسرائيل الإستيطانية

أعرب البيت الأبيض الخميس عن "إستيائه الشديد" من الخطط الإسرائيلية لتوسيع كبير للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقالت المتحدثة بإسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيار: "نشعر بإستياء شديد إزاء إعلان الإسرائيليين".وأضافت أن "إدارة الرئيس جو بايدن تتمسك بمعارضتها الشديدة للتوسع الإستيطاني".