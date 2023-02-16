الصليب الأحمر يرفع المبلغ المنشود لدعم المتضررين من الزلزال إلى 700 مليون دولار

الصليب الأحمر يرفع المبلغ المنشود لدعم المتضررين من الزلزال إلى 700 مليون دولار

زاد الصليب الأحمر الخميس بأكثر من ثلاثة أضعاف التمويل الطارئ المنشود لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي ليصل إلى 700 مليون دولار.



وقال الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن تقديراته تفيد بأنه سيحتاج إلى 650 مليون فرنك سويسري (702 مليون دولار) للمساعدة في الإستجابة إلى الإحتياجات الإنسانية المتزايدة في البلدين.



وقبل أكثر بقليل من أسبوع، قدرت المنظمة التمويل الذي تحتاج إليه بمئتي مليون فرنك.



وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات في وقت مبكر من السادس من شباط عن مقتل حوالى 40 ألف شخص في جنوب شرق تركيا وأجزاء من سوريا، ليدمر بالكامل منطقة تقطنها عائلات فرت من الحرب السورية التي بدأت قبل 12 عامًا.



وقال الأمين العام للإتحاد جاغان تشاباجين الذي يزور حاليًا المتضررين جراء الزلزال في البلدين إن "التداعيات الكاملة لهذا الزلزال ما زالت تتكشف".



وأضاف في بيان: "الوضع الميداني يتبدل بشكل متسارع وتتنامى الإحتياجات بين دقيقة وأخرى"، مشيرًا إلى أنه "بالنسبة للناجين، فإن هذه اللحظات هي الأصعب في حياتهم وسيكون الطريق نحو التعافي طويلًا".