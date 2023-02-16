أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الصليب الأحمر يرفع المبلغ المنشود لدعم المتضررين من الزلزال إلى 700 مليون دولار

أخبار دولية
2023-02-16 | 13:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الصليب الأحمر يرفع المبلغ المنشود لدعم المتضررين من الزلزال إلى 700 مليون دولار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
الصليب الأحمر يرفع المبلغ المنشود لدعم المتضررين من الزلزال إلى 700 مليون دولار

الصليب الأحمر يرفع المبلغ المنشود لدعم المتضررين من الزلزال إلى 700 مليون دولار

زاد الصليب الأحمر الخميس بأكثر من ثلاثة أضعاف التمويل الطارئ المنشود لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي ليصل إلى 700 مليون دولار. 
     
وقال الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن تقديراته تفيد بأنه سيحتاج إلى 650 مليون فرنك سويسري (702 مليون دولار) للمساعدة في الإستجابة إلى الإحتياجات الإنسانية المتزايدة في البلدين.
      
وقبل أكثر بقليل من أسبوع، قدرت المنظمة التمويل الذي تحتاج إليه بمئتي مليون فرنك.
     
وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات في وقت مبكر من السادس من شباط عن مقتل حوالى 40 ألف شخص في جنوب شرق تركيا وأجزاء من سوريا، ليدمر بالكامل منطقة تقطنها عائلات فرت من الحرب السورية التي بدأت قبل 12 عامًا.
     
وقال الأمين العام للإتحاد جاغان تشاباجين الذي يزور حاليًا المتضررين جراء الزلزال في البلدين إن "التداعيات الكاملة لهذا الزلزال ما زالت تتكشف".
     
وأضاف في بيان: "الوضع الميداني يتبدل بشكل متسارع وتتنامى الإحتياجات بين دقيقة وأخرى"، مشيرًا إلى أنه "بالنسبة للناجين، فإن هذه اللحظات هي الأصعب في حياتهم وسيكون الطريق نحو التعافي طويلًا".

آخر الأخبار

أخبار دولية

الصليب الأحمر

الزلزال

LBCI التالي
وزير الخارجية الإسرائيلي يزور أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي
المعارضة الفنزويلية تحدد موعدا لانتخابات تمهيدية لاختيار مرشحها لمنافسة مادورو
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:18

الصليب الأحمر وزع نشرة توعوية حول الاجراءات الوقائية والاحترازية قبل الزلزال وخلاله وبعده

LBCI
أخبار دولية
16:39

حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز الـ40 ألف قتيل

LBCI
آخر الأخبار
16:28

أ.ف.ب: حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز الـ40 ألف قتيل

LBCI
أخبار دولية
14:12

الأسد يشكر "الأشقاء العرب" على مساعداتهم إثر الزلزال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:39

حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز الـ40 ألف قتيل

LBCI
أخبار دولية
16:36

إيطاليا تدعو الصين إلى "الضغط" على موسكو لتحقيق "سلام عادل" في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
16:30

اختطاف ستة أقباط مصريين في ليبيا

LBCI
أخبار دولية
15:31

رئيس الوزراء العراقي التقى المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:15

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 5 درجات حدد موقعها على البحر في منطقة انطاكيا شعر بها بعض المواطنين

LBCI
أخبار دولية
2023-02-06

زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب تركيا... الضحايا بالمئات (فيديو وصور)

LBCI
أخبار دولية
08:40

روسيا تطرد أربعة دبلوماسيين نمساويين ردًا على خطوة مماثلة من فيينا

LBCI
منوعات
2022-12-29

ياباني يحقّق حلم طفولته... ويتحول إلى كلب "كولي" بمبلغ خيالي! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

الفنانة الفرنسية العالمية هيلين سيغارا في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أسواق البترون تحيي خميس السكارى... كيف تبدو الأجواء؟

LBCI
أخبار دولية
13:43

٧ مليار دولار من أميركا الى إيران... لكن مقابل ماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

المزارعون يرفعون الصوت... ووزارة الزراعة تسعى لإيجاد حلّ للمشاكل التي يعانون منها بالتعاون مع البنك الدولي

LBCI
رياضة
13:29

شباب منتخب لبنان لكرة السلة أبطال حملة توعوية للصحة النفسية عند الرجال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

اليوم الـ٢٧ من وقفة النواب التغييريين لانتخاب رئيس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إستشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الإشتباكات في بلدة حورتعلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

قريبًا: الدولار سيغزو رفوف السوبرماركت

LBCI
أخبار دولية
13:14

الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر: التضامن العالمي مع سوريا وتركيا مطلوب في الأشهر المقبلة وربما للسنوات المقبلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:13

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات..

LBCI
اقتصاد
07:49

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر عاجل
08:36

الجيش: استشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حورتعلا- البقاع

LBCI
آخر الأخبار
02:52

مصادر ديبلوماسية أميركية للـLBCI: لن نعطي أي أهمية للاشاعات التي يطلقها أشخاص بهدف تأجيج الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان من أجل مصالحهم

LBCI
أخبار لبنان
06:21

هزة أرضية شعر بها المواطنون في بعض المناطق اللبنانية

LBCI
حال الطقس
23:54

مرتفع جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل

LBCI
اقتصاد
07:24

وزير الاقتصاد: قررنا السماح بتسعير بضائع السوبرماركت بالدولار واعتماد سعر الصرف الرائج في السوق​ والهدف ليس الدولرة ولكن حماية المستهلك وأعطينا مهلة حتى الاربعاء المقبل لتطبيق الآلية الجديدة لضبط الأسعار

LBCI
خبر عاجل
08:48

معلومات للـLBCI: المداهمات مستمرة في حورتعلا بحثًا عن مطلوبين بعد اطلاق النار باتجاه عناصر في مخابرات الجيش اثناء مداهمةٍ بحثا عن المطلوب ز.نايف. المصري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة