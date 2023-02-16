الولايات المتحدة تعترض طائرات روسية قرب ألاسكا

الولايات المتحدة تعترض طائرات روسية قرب ألاسكا

أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد) الخميس أن طائرات حربية أميركية إعترضت طائرات عسكرية روسية قرب ولاية ألاسكا للمرة الثانية هذا الأسبوع.



وأفادت "نوراد" في بيان بأن عملية الإعتراض "الروتينية" لأربع طائرات روسية بينها قاذفة من طراز تو-95 ومقاتلة من طراز سو-35 تمت يوم الثلاثاء.



وأكدت أن "الطائرات الروسية بقيت في الأجواء الدولية ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأميركي أو الكندي".



وهذه ثاني عملية إعتراض من نوعها (أي عندما يحدث إتصال بصري أو إلكتروني بين طائرتين) تتم في يومين، علمًا أن الأولى تمت الإثنين.