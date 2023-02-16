واشنطن وحلفاؤها يعتزمون فرض عقوبات على موسكو في ذكرى الغزو

كشفت مسؤولة أميركية كبيرة الخميس أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتزمون فرض حزمة كبيرة من العقوبات الجديدة على روسيا تزامنًا مع الذكرى الأولى لبدء غزوها أوكرانيا في 24 شباط 2022.وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند للصحافيين: "ستشهدون بحدود يوم 24 شباط حزمة كبيرة جديدة من العقوبات من جانب الولايات المتحدة وجميع شركائنا في مجموعة السبع".وأضافت: "هذه العقوبات ستتعمق وتتوسع في مجالات معينة إستهدفناها سابقًا، لا سيما للحد من تدفق التكنولوجيا إلى صناعة الدفاع الروسية".وأوضحت نولاند أن الحزمة ستستهدف أيضًا أفرادًا، وتوسع القيود المصرفية وتشدد القيود على التهرب من العقوبات الحالية، بما في ذلك عبر دول ثالثة.