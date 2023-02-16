بايدن: "سأُسقط" أي جسم طائر يهدد الولايات المتحدة

بايدن: إذا مثّل أي جسم أي تهديد لسلامة وأمن الشعب الأميركي فأُسقطه

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لن يتردد في إصدار أوامر بإسقاط أي جسم طائر يُنظر إليه بوصفه يشكل تهديدا للولايات المتحدة.



وقال بايدن: "إذا مثّل أي جسم أي تهديد لسلامة وأمن الشعب الأميركي، فأُسقطه"، وذلك بعد عدة أيام على إصداره أمرا بإسقاط منطاد يشتبه بأنه صيني يستخدم لاغراض التجسس وثلاثة أجسام أخرى.