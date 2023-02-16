بايدن يعلن أنه يعتزم التحدّث إلى الرئيس الصيني

بايدن: لن أقدم أي اعتذارات على إسقاط المنطاد

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يعتزم التحدث إلى نظيره الصيني شي جينبينغ بعدما أسقطت الولايات المتحدة منطادا يشتبه بأنه صيني يستخدم لأغراض التجسس حلّق فوق الولايات المتحدة في الرابع من شباط.



وقال بايدن: "أتوقع أن أتحدث إلى الرئيس شي وآمل أن ننهي المسألة"، مضيفا: "لن أقدم أي اعتذارات على إسقاط هذا المنطاد".