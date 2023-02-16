مقتل 5 عناصر من حركة الشباب بضربة أميركية في الصومال

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا اليوم، أن الجيش الأميركي نفّذ ضربة في منطقة نائية في الصومال أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر حركة الشباب الاسلامية المتطرفة.



وأفادت "أفريكوم" في بيان، بأن "ضربة الدفاع الذاتي الجماعية" تمّت قرب باكادوين الأربعاء بناء على طلب الحكومة الصومالية.



وأشارت الى أن "التقييم الأولي يفيد بأن الضربة أسفرت عن مقتل خمسة مقاتلين من حركة الشباب".



وتعهّد قادة الصومال وبلدان مجاورة خلال قمة في وقت سابق هذا الشهر "القيام بتحرّك أخير" ضد الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تخوض تمرّدا في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي منذ أكثر من 15 عاما.



واستعاد الجيش الصومالي وميليشيات محلية في الأشهر الأخيرة أجزاء من مناطق يسيطر عليها الجهاديون في إطار عملية مدعومة بضربات جوية أميركية وقوة من الاتحاد الإفريقي.



لكن الحركة ما زالت تسيطر على أجزاء من الريف تشن منها ضربات انتقامية ضد الصومال وبلدان مجاورة.