رئيس الوزراء العراقي التقى المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في ميونخ، المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان.



وجرى مناقشة الجهود التي يقوم بها فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش في مجال التحقيق بالجرائم الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق المدنيين العزّل في العراق.