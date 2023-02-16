رئيس الوزراء العراقي التقى المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية

رئيس مجلس الوزراء @mohamedshia يلتقي، في ميونخ، المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية @KarimKhanQC.
وجرى مناقشة الجهود التي يقوم بها فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش @UNITAD_Iraq في مجال التحقيق بالجرائم الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق المدنيين العزّل في العراق. pic.twitter.com/oWrRBAnVwX
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) February 16, 2023
رئيس مجلس الوزراء @mohamedshia يلتقي، في ميونخ، المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية @KarimKhanQC.
وجرى مناقشة الجهود التي يقوم بها فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش @UNITAD_Iraq في مجال التحقيق بالجرائم الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق المدنيين العزّل في العراق. pic.twitter.com/oWrRBAnVwX