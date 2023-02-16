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إيطاليا تدعو الصين إلى "الضغط" على موسكو لتحقيق "سلام عادل" في أوكرانيا
أخبار دولية
2023-02-16 | 16:36
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إيطاليا تدعو الصين إلى "الضغط" على موسكو لتحقيق "سلام عادل" في أوكرانيا
وزير الخارجية الإيطالي: يتعين على الصين أن تؤدي دورا أساسيا في الدفع نحو السلام
دعا وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني نظيره الصيني وانغ يي الذي يزور روما، إلى "الضغط" على روسيا لتحقيق "سلام عادل" في أوكرانيا.
وقال تاياني في بيان صدر عن وزارته مساء: "يتعين على الصين أن تؤدي دورا أساسيا في الدفع نحو السلام".
وأضاف: "أنا متأكد من أن بكين مستعدة للقيام بذلك"، بينما من المقرر أن يتوجه وانغ يي إلى موسكو بعد جولته الأوروبية.
وأكد الوزير الإيطالي الذي استقبل وانغ يي في مقر وزارته "ضرورة الضغط على روسيا لتعزيز شروط "سلام عادل" من خلال دعم الدبلوماسية والعقوبات الفعّالة والمساعدات الإنسانية وتحقيق العدالة للضحايا"، وفق ما جاء في البيان.
وفي باريس التي زارها قبل روما، "شجع" الفرنسيون وانغ يي أيضًا على "توجيه رسائل" حتى "تعود روسيا إلى طاولة المفاوضات".
وتأتي جولة وانغ يي الأوروبية اثر توتر العلاقات بين بلاده والاتحاد الأوروبي عام 2021 عندما فرض الأوروبيون عقوبات احتجاجًا على حملة السلطات الصينية على أقلية الأويغور المسلمة، ردت عليها بكين بعقوبات على برلمانيين أوروبيين.
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