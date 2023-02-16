حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز الـ40 ألف قتيل

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا وسوريا

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 40 ألف قتيل، مع تلاشي الآمال في العثور على ناجين.



وقال مسؤولون ومسعفون إن 38044 شخصا لقوا حتفهم في تركيا و3688 في سوريا جراء زلزال السادس من شباط، لتصل الحصيلة الإجمالية المؤكدة إلى 41732.