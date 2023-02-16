بايدن "بصحة جيدة" وقادر على أداء مسؤولياته الرئاسية

الطبيب الخاص للرئيس الأميركي: بايدن لا يزال يتمتّع بالصحة والنشاط

أكّد الطبيب الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن في تقرير طبّي نشره البيت الأبيض، أنّ الرئيس البالغ عمره 80 عاماً يتمتّع "بصحة جيّدة" و"بالنشاط" و"قادر" على أداء واجباته.



وأشار الطبيب كيفن أوكونور في تقريره، الى أنّ "الرئيس بايدن لا يزال يتمتّع بالصحة والنشاط، وهو رجل يبلغ من العمر 80 عاماً وقادر على تنفيذ مهامه الرئاسية، بما في ذلك مهامه كرئيس للسلطة التنفيذية ورئيس للدولة والقائد العام للقوات المسلّحة".