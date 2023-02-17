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العثور على جثث 18 مهاجرا في شاحنة في بلغاريا

أخبار دولية
2023-02-17 | 09:44
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العثور على جثث 18 مهاجرا في شاحنة في بلغاريا
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العثور على جثث 18 مهاجرا في شاحنة في بلغاريا

عثر على جثث 18 مهاجرا داخل شاحنة على بعد حوالي عشرين كلم من صوفيا، علما بأن بلغاريا تواجه منذ أشهر تدفقا غير مسبوق للمهاجرين منذ أزمة 2015. 
     
وقالت وزارة الداخلية: "بحسب المعلومات الاولية، كانت الشاحنة تقل في شكل غير قانوني نحو أربعين مهاجرا يختبئون تحت رزم من الخشب". 

ولم تعرف أسباب وفاتهم حتى الآن لكن الفرضية الأولى تستبعد تعرض الشاحنة لحادث.

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