في سوريا... اصابة 4 جنود أميركيين خلال هجوم أسفر عن مقتل مسؤول في تنظيم الدولة الإسلامية

مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية بهجوم في سوريا

أعلن الجيش الأميركي اليوم، مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية بهجوم في سوريا، كاشفا أن أربعة جنود أميركيين أصيبوا في العملية مساء الخميس.



ويتلقى الجنود الأربعة الذين أصيبوا بانفجار خلال هذا الهجوم في شمال شرق سوريا العلاج في منشأة طبية أميركية في العراق.



وقال بيان مقتضب صادر عن القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط: "قُتل المستهدف حمزة الحمصي، وهو قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية".