قائد مجموعة فاغنر الروسية يعلن السيطرة على بلدة شمال باخموت الأوكرانية

قائد مجموعة فاغنر الروسية: رجالنا سيطروا على بلدة باراسكوفييفكا بشكل كامل

أكّد قائد مجموعة فاغنر الروسية أن قواته سيطرت على بلدة باراسكوفييفكا الأوكرانية الواقعة شمال باخموت، التي تشهد أطول معركة في منطقة دونباس منذ عام.



وقال يفغيني بريغوجين وفق ما نقل مكتبه الإعلامي: "رغم الحؤول دون وصول الذخيرة، ورغم الخسائر الفادحة والمعارك الدامية، سيطر رجالنا على بلدة باراسكوفييفكا بشكل كامل".