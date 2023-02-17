الولايات المتحدة تنهي عملية جمع حطام المنطاد الصيني

انجزت عملية جمع بقايا منطاد صيني أُسقط قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بنجاح، على ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم.



وقال البنتاغون: "نُقلت القطع الأخيرة من الحطام إلى المختبر التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي في فرجينيا للتحقيق فيها".



وفي الرابع من شباط، أسقط الجيش الأميركي، قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية، المنطاد الذي افاد البنتاغون بأنه يستخدم لأغراض التجسس ومهمته جمع معلومات حساسة.



لكنّ بكين نفت ذلك وقالت إنه منطاد مدني هدفه جمع بيانات حول الأرصاد الجوية انحرف عن مساره بسبب الطقس وانتهى به المطاف فوق الأراضي الأميركية.



وأدى الحادث إلى إرجاء زيارة مقررة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الصين.