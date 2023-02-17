مقتل 36 مدنيا في سوريا بهجوم نسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية

قتل ما لا يقل عن 36 مدنيا في هجوم نسب إلى تنظيم الدولة الاسلامية في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المرصد إن التنظيم الجهادي "قتل 36 شخصا اليوم فيما كانوا يقطفون الكمأ في السخنة بمنطقة تدمر في ريف حمص". وكان أشار في وقت سابق إلى مقتل 30 مدنيا.