شركة "أوشان" الفرنسية تنفي أي مشاركة في الهجوم الروسي على أوكرانيا

نفت مجموعة "أوشان ريتايل" المشرفة على أنشطة التوزيع في الشبكة الفرنسية للمواد الغذائية، نفيا "قاطعا" في بيان، الاتهامات الموجهة إليها بالمشاركة في المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا، ردا على تحقيق نشرته صحيفة لوموند في وقت سابق اليوم.



وبحسب وثائق حصلت عليها الصحيفة الفرنسية بالتعاون مع موقع "ذي اينسايدر" الاستقصائي ومنظمة "بيلينغكات" غير الحكومية، فإن فرع اوشان في روسيا نظم حملة جمع منتجات للجيش الروسي بقيمة مليوني روبل (نحو 25 الف يورو) في آذار 2022.



وأعلنت المجموعة أن "أوشان ريتايل تنفي نفيا قاطعا الوقائع الواردة في هذا التحقيق وتفسيرها".



وقال البيان ان هذه المزاعم "غير مثبتة إطلاقا بحقيقة أبحاثنا الداخلية التي تؤكد من جانبها الالتزام الصارم بالتشريعات السارية".



وأضاف أن المجموعة "تؤكد من جديد بالتالي أن متاجرها التي بقيت مفتوحة في روسيا، إنما ظلت مفتوحة للسماح للشعب الروسي (كما هي الحال من جهة أخرى في أوكرانيا للشعب الأوكراني) بتأمين طعامه، وأنّها لا تقدّم أي مساعدة طوعية وناشطة في أي تموين لفئات من المستهلكين غير المواطنين المدنيين الروس".



وخلافا للعديد من المجموعات الأخرى، واصلت مجموعة التوزيع الفرنسية نشاطها في روسيا بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.



واتهمها وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا الجمعة في تغريدة بأنها باتت "سلاحا مشاركا في شكل كامل في العدوان الروسي"، مؤكدا أنه يعتزم "مناقشة" المسألة مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.