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البرازيل وثلاث دول لاتينية تستنكر قرار إسرائيل إضفاء شرعية على المستوطنات في الضفة الغربية
أخبار دولية
2023-02-17 | 17:29
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البرازيل وثلاث دول لاتينية تستنكر قرار إسرائيل إضفاء شرعية على المستوطنات في الضفة الغربية
البرازيل تستنكر في بيان قرار إسرائيل إضفاء شرعية على المستوطنات في الضفة الغربية
استنكرت البرازيل والأرجنتين وتشيلي والمكسيك الجمعة قرار إسرائيل بإضفاء شرعية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، عقب سلسلة هجمات على القدس الشرقية.
وأعرب بيان أصدرته وزارة الخارجية البرازيلية ووقّعته الدول الأربع عن "قلقها البالغ" إزاء إعلان إسرائيل الأحد الماضي أنها ستضفي شرعية على تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية وتعطي الضوء الأخضر لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية هناك.
وأضاف البيان: "هذه الاجراءات الأحادية الجانب تشكّل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي".
وتعتبر معظم القوى الغربية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 غير شرعية وتنتهك القانون الدولي.
ويقيم حوالى 475 ألف مستوطن إسرائيلي في بؤر لا يعترف بها القانون الدولي في الضفة الغربية وسط أكثر من 2,9 مليون فلسطيني.
وأدت عودة اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى الرئاسة في الأول من كانون الثاني إلى إنهاء فترة أربع سنوات من الاصطفاف البرازيلي بجانب إسرائيل في ظل حكم سلفه اليميني المتطرف جايير بولسونارو الذي أثار حتى مسألة نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس.
ودعت حكومات الدول الأربع الجانبين إلى "الامتناع عن الأعمال والاستفزازات التي قد تؤدي إلى تصعيد جديد للعنف" في المنطقة، وحضّت على إجراء مفاوضات من أجل "حل سلمي" للصراع.
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