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مقتل ستة أشخاص بالرصاص بولاية ميسيسيبي الأميركية

أخبار دولية
2023-02-18 | 01:34
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مقتل ستة أشخاص بالرصاص بولاية ميسيسيبي الأميركية
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مقتل ستة أشخاص بالرصاص بولاية ميسيسيبي الأميركية

مقتل ستة أشخاص بالرصاص بولاية ميسيسيبي الأميركية

أكد مكتب مأمور بلدة أركابوتلا في ولاية ميسيسيبي الأميركية مقتل ستة أشخاص بالرصاص في ثلاثة أماكن، موضحا أن الشرطة تمكنت من توقيف مطلق النار.

وأضاف المصدر نفسه الذي نقلت شبكة "سي ان ان" تصريحاته أن المشتبه به فتح النار على موقف للسيارات تابع لمتجر في بلدة أركابوتلا التي يبلغ عدد سكانها أقل من 300 نسمة. وأوضح المأمور براد لانس للشبكة أن مطلق النار توجه بعد ذلك إلى منزل قريب قتل فيه زوجته السابقة.    
    
وتوقف مسلسل القتل عندما لاحظ أحد عناصر مكتب المأمور سيارة أوصافها مطابقة لسيارة المشتبه به وطاردها. وانتهت المطاردة عند ممر يفضي إلى منزل حيث تم توقيف المشتبه به. 

وعثر رجال الشرطة حول هذا المنزل على جثة شخص في سيارة وجثة آخر على الطريق، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى ستة.
 
وقال مكتب المأمور إن المشتبه به يدعى ريتشارد ديل كرام ويبلغ من العمر 52 عامًا. وقد وجهت إليه تهمة القتل العمد. 

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