أطلقت كوريا الشمالية السبت صاروخًا بالستيًا غير محدد، وفق ما أعلن جيش كوريا الجنوبية قبيل مناورات عسكرية أميركية - كورية جنوبية مقررة الأسبوع المقبل في واشنطن.وجاء في بيان لقيادة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيًا غير محدد نحو بحر الشرق"، في إشارة إلى المساحة المائية التي تعرف أيضًا ببحر اليابان.