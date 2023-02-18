ستولتنبرغ يؤكد ضرورة إعطاء أوكرانيا ما تحتاج إليه لتتمكن من الإنتصار

ستولتنبرغ يؤكد ضرورة إعطاء أوكرانيا ما تحتاج إليه لتتمكن من الإنتصار

سيؤكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في كلمته في مؤتمر ميونيخ الأمني السبت أنه يجب على الحلفاء تزويد أوكرانيا بما تحتاج إليه لهزيمة روسيا بينما تطالب بمزيد من الأسلحة.



وسيقول ستولتنبرغ في هذا الإجتماع الذي يحضره عدد كبير من قادة العالم: "يجب أن نعطي أوكرانيا ما تحتاج إليه لتنتصر وتكون دولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا"، حسب مقتطفات من خطابه إطلعت عليها وكالة فرانس برس.

