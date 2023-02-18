ستولتنبرغ يدعو إلى تجنب تكرار الخطأ الذي ارتكب مع روسيا مع الصين

سيشدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في خطاب أمام مؤتمر ميونيخ للأمن يلقيه السبت على وجوب تعلم الدرس بعدما كشف الغزو الروسي لأوكرانيا المخاطر التي تتهدد أوروبا من جراء إعتمادها المفرط على أنظمة إستبدادية.وجاء في مقتطفات من خطاب سيلقيه إطلعت عليه وكالة فرانس برس: "علينا ألا نكرر مع الصين الخطأ نفسه الذي ارتكب مع أنظمة إستبدادية أخرى".