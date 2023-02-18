بعد 13 يوما على الزلزال...انتشال ثلاثة أشخاص أحياء من تحت الانقاض

بعد 13 يوما على الزلزال...انتشال ثلاثة أشخاص أحياء من تحت الانقاض

عُثر على ثلاثة أشخاص أحياء السبت تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة هاتاي بجنوب تركيا (جنوب) بعد 13 يوما على الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وضرب تركيا وسوريا في 6 شباط مخلفًا أكثر من 40 ألف شخص.



وذكرت محطة "إن تي في" التركية الخاصة أن طفلًا بين الناجين الثلاثة الذين انتشلوا من تحت الأنقاض بعد 296 ساعة من الزلزال.

