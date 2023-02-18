وزير الخارجية الصيني يدين رد فعل واشنطن "الهستيري" بعد إسقاط المنطاد

وزير الخارجية الصيني يدين رد فعل واشنطن "الهستيري" بعد إسقاط المنطاد

إستنكر وزير الخارجية الصيني وانغ يي السبت في ميونيخ "رد الفعل السخيف والهستيري" الصادر عن الولايات المتحدة التي أسقطت منطادًا صينيًا بطائرة مقاتلة.



وقال وانغ يي في مؤتمر ميونيخ للأمن: "السماء تمتلئ بالمناطيد من دول مختلفة. هل تريدون إسقاط كل واحد منها؟ هذا لا يبرهن على أن أميركا قوية"، مؤكدًا أن المنطاد الذي أُسقط في سماء أميركا كان للإستخدام "المدني".



