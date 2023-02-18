العلاقات الاميركيّة العراقية تجري على قدمٍ وساق..فعلى هامش مؤتمر ميونخ للامن، التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بوزير الخارجية الاميركيّة انطوني بلينيكن.اللقاء شهد التباحث في ملفات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصُّعد والمجالات، بما يعزز قدرة العراق على مواجهة التحديات الاقتصادية ومتطلبات التنمية.بلينكن أشادَ بالخطط الحكومية العراقية للإصلاح والتنمية، ومنح قطّاع الطاقة أولويةً في العمل والتطوير". مؤكداً أن "حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تثمن دور العراق الإقليمي في تثبيت الاستقرار". وجدد وزير الخارجية "الدعم للحكومة العراقية في خططها التقدمية والإصلاحية والتطويرية في مختلف الصُّعد والمجالات".وفي هذا الاطار، أكدت السفيرة الأميركية في العراق خلال معرض بغداد للنفط والغاز أن الحكومة الأميركية عازمة على العمل مع السوداني لخلق فرص جديدة في قطاع الطاقة.وأضافت أن "الحكومة العراقية تشجع على وجود الشركات الأميركية للعمل في العراق، ويجب وضع خطط جديدة لتوسيع معامل الطاقة وتطوير شبكة الكهرباء"، مؤكدة أن "البنى التحتية للكهرباء في العراق هي مكان جيد لبدء عملية الاستثمار خاصة وأن العراق لديه فرصة لاستثمار الغاز من أجل تقليل انبعاثات الغاز.وشددت السفيرة على أن "العراق يجب أن يقوم بثلاثة أمور، وهي الاستثمار، ومحاربة الفساد، وخلق بيئة عمل لتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية للعمل في العراق".