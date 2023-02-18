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توقيف سبعة أشخاص في بلغاريا بعد العثور على جثث مهاجرين داخل شاحنة
أخبار دولية
2023-02-18 | 09:42
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توقيف سبعة أشخاص في بلغاريا بعد العثور على جثث مهاجرين داخل شاحنة
توقيف سبعة أشخاص في بلغاريا بعد العثور على جثث مهاجرين داخل شاحنة
اوقف سبعة أشخاص في بلغاريا بعد العثور على جثث 18 مهاجرا قضوا اختناقا داخل شاحنة، وفق ما أعلن مسؤول في وزارة الداخلية السبت.
وقال المسؤول لفرانس برس غداة مأساة الهجرة الجديدة في بلغاريا، "يمكنني تأكيد توقيف سبعة أشخاص".
واوضح مسؤول حكومي آخر أن رئيس شبكة المهربين هو بين المشتبه بهم. وسبق أن حكم عليه بالسجن خمسة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الاتجار بالبشر.
وعثر على جثث المهاجرين الـ18 داخل شاحنة متروكة في قرية قرب صوفيا، عاصمة الدولة البلقانية التي تواجه منذ أشهر عدة تدفقا غير مسبوق للمهاجرين منذ أزمة 2015.
وبحسب العناصر الأولى للتحقيق، كانت الشاحنة تقل في شكل غير قانوني 52 شخصا اختبأوا تحت رزم من الخشب، معظمهم مهاجرون أفغان أتوا من تركيا.
ومع وصولهم الى المكان، عثر المحققون على جثث متناثرة على العشب حول الشاحنة.
وتم إسعاف نحو 34 مهاجرا ونقلوا الجمعة الى المستشفى.
وافاد سباس سباسكوف الطبيب في قسم الطوارىء في مستشفى بيروغوف في صوفيا أنه تمت معالجة بعضهم بعدما تسمموا جراء تنشق أكسيد الكربون الناتج من عوادم السيارات.
وقال سباسكوف لقناة "نوفا" التلفزيونية الخاصة "تلقوا كمية محدودة جدا من الاكسيجين وكانوا يفتقرون الى الماء، فأصيبوا بتجفاف شديد. كما أنهم لم يتناولوا طعاما منذ أيام عدة".
وتعتبر بلغاريا بوابة دخول للاتحاد الأوروبي، وشهدت العام الفائت ازديادا في عدد المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها رغم وجود سياج شائك طوله 234 كلم يفصل بين حدودها والأراضي التركية.
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