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قصص نجاة تُسجل على الرغم من مرور 13 يوماً على زلزال الأناضول

في ملف زلزال الأناضول .. حصيلة الضحايا في تركيا وسوريا تتخطى الى 45 ألفاً..



وقصص النجاة تُسجل على الرغم من مرور 13 يوماً على المأساة.