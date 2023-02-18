أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
16
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قصص نجاة تُسجل على الرغم من مرور 13 يوماً على زلزال الأناضول
أخبار دولية
2023-02-18 | 13:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
قصص نجاة تُسجل على الرغم من مرور 13 يوماً على زلزال الأناضول
0
min
قصص نجاة تُسجل على الرغم من مرور 13 يوماً على زلزال الأناضول
في ملف زلزال الأناضول .. حصيلة الضحايا في تركيا وسوريا تتخطى الى 45 ألفاً..
وقصص النجاة تُسجل على الرغم من مرور 13 يوماً على المأساة.
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
تركيا
زلزال الأناضول
التالي
مقتل ستة أشخاص بالرصاص بولاية ميسيسيبي الأميركية
البرازيل وثلاث دول لاتينية تستنكر قرار إسرائيل إضفاء شرعية على المستوطنات في الضفة الغربية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:45
الراعي: المجتمع الدولي يريد حماية لبنان منكم ومن كل عدو يأتي من الداخل كما انتشال الشعب من أنانيتكم وكبريائكم ومشاريعكم
آخر الأخبار
03:45
الراعي: المجتمع الدولي يريد حماية لبنان منكم ومن كل عدو يأتي من الداخل كما انتشال الشعب من أنانيتكم وكبريائكم ومشاريعكم
0
آخر الأخبار
03:45
الراعي: كم كنّا نأمل بأن ينعم علينا المسؤولون السياسيون لا سيما النواب بانتخاب رئيس للجمهورية لتعود الحياة الدستورية المنتظمة بمجلس نواب يسترجع هيئته التشريعية ومجلس وزراء كامل الصلاحيات
آخر الأخبار
03:45
الراعي: كم كنّا نأمل بأن ينعم علينا المسؤولون السياسيون لا سيما النواب بانتخاب رئيس للجمهورية لتعود الحياة الدستورية المنتظمة بمجلس نواب يسترجع هيئته التشريعية ومجلس وزراء كامل الصلاحيات
0
آخر الأخبار
03:36
الراعي: نستذكر شهداء الجيش الذين قضوا في حورتعلا ولا يمكن لمنطقة بعلبك الهرمل أن تبقى خارج سيطرة الدولة
آخر الأخبار
03:36
الراعي: نستذكر شهداء الجيش الذين قضوا في حورتعلا ولا يمكن لمنطقة بعلبك الهرمل أن تبقى خارج سيطرة الدولة
0
أخبار دولية
03:31
أطباء بلا حدود تدعو إلى زيادة "عاجلة" لمساعدات شمال غرب سوريا
أخبار دولية
03:31
أطباء بلا حدود تدعو إلى زيادة "عاجلة" لمساعدات شمال غرب سوريا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:31
أطباء بلا حدود تدعو إلى زيادة "عاجلة" لمساعدات شمال غرب سوريا
أخبار دولية
03:31
أطباء بلا حدود تدعو إلى زيادة "عاجلة" لمساعدات شمال غرب سوريا
0
أخبار دولية
00:43
15 قتيلاً في قصف إسرائيلي على حي سكني في دمشق يتضمّن مقرات عسكرية واستخباراتية (صور وفيديو)
أخبار دولية
00:43
15 قتيلاً في قصف إسرائيلي على حي سكني في دمشق يتضمّن مقرات عسكرية واستخباراتية (صور وفيديو)
0
أخبار دولية
00:39
إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ البالستي العابر للقارات تم ضمن "تدريب مفاجئ"
أخبار دولية
00:39
إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ البالستي العابر للقارات تم ضمن "تدريب مفاجئ"
0
أخبار دولية
00:36
بلينكن يكرر دعم واشنطن لـ"حل الدولتين" ويحض نتانياهو وعباس على "إعادة الهدوء"
أخبار دولية
00:36
بلينكن يكرر دعم واشنطن لـ"حل الدولتين" ويحض نتانياهو وعباس على "إعادة الهدوء"
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:19
مريض في مستشفى سان جون - المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03896159
آخر الأخبار
01:19
مريض في مستشفى سان جون - المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03896159
0
اقتصاد
2023-01-31
وزارة الطاقـة والميـاه تـصـدر تسعيـرة المولـدات الخاصـة
اقتصاد
2023-01-31
وزارة الطاقـة والميـاه تـصـدر تسعيـرة المولـدات الخاصـة
0
موضة وجمال
2023-02-11
مواهب شابة وعلامات تجارية ناشئة تطغى على أسبوع الموضة في نيويورك (فيديو)
موضة وجمال
2023-02-11
مواهب شابة وعلامات تجارية ناشئة تطغى على أسبوع الموضة في نيويورك (فيديو)
0
فنّ
05:04
سيرين عبد النور تتعرّض لأقسى هجوم بسبب تحدّي الحليب لأطفال سوريا.. وتردّ: "لست بخيلة"
فنّ
05:04
سيرين عبد النور تتعرّض لأقسى هجوم بسبب تحدّي الحليب لأطفال سوريا.. وتردّ: "لست بخيلة"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:35
في مؤتمر الأمن في ميونيخ..لقاءات ثنائية أبرزها بين الرئيس العراقي ووزير الخارجية الاميركي
أخبار دولية
13:35
في مؤتمر الأمن في ميونيخ..لقاءات ثنائية أبرزها بين الرئيس العراقي ووزير الخارجية الاميركي
0
رياضة
13:32
جاد الحاج يجدد ثقته بلاعبيه لخوض المعركة الاخيرة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم
رياضة
13:32
جاد الحاج يجدد ثقته بلاعبيه لخوض المعركة الاخيرة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم
0
أخبار لبنان
13:32
هل يؤمن سليمان فرنجيه نصاب الـ٨٦ لانتخابه رئيسا؟
أخبار لبنان
13:32
هل يؤمن سليمان فرنجيه نصاب الـ٨٦ لانتخابه رئيسا؟
0
أخبار دولية
13:29
في واشنطن .. weekend فني عربي بإمتياز على أوتار الأوركسترا الوطنية العربية
أخبار دولية
13:29
في واشنطن .. weekend فني عربي بإمتياز على أوتار الأوركسترا الوطنية العربية
0
أخبار لبنان
13:27
قطاع الصناعات يشهد تطوراً لتلبية السوق المحلية المتأثرة بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين
أخبار لبنان
13:27
قطاع الصناعات يشهد تطوراً لتلبية السوق المحلية المتأثرة بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين
0
أخبار لبنان
13:25
شد حبال بين الأطباء وشركات التأمين: من ضحيته؟
أخبار لبنان
13:25
شد حبال بين الأطباء وشركات التأمين: من ضحيته؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
التمديد لسلامة هل هو مطروح؟ وما هي الآلية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
التمديد لسلامة هل هو مطروح؟ وما هي الآلية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بالارقام.. خطة اعادة هيكلة القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بالارقام.. خطة اعادة هيكلة القطاع العام
0
أخبار دولية
13:19
حرب المسيّرات بين إيران وإسرائيل .. تابع
أخبار دولية
13:19
حرب المسيّرات بين إيران وإسرائيل .. تابع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
09:19
انخفاض بأسعار المحروقات..
آخر الأخبار
09:19
انخفاض بأسعار المحروقات..
2
أخبار لبنان
07:31
أزمة البصل في لبنان إلى الحل...
أخبار لبنان
07:31
أزمة البصل في لبنان إلى الحل...
3
أخبار لبنان
13:32
هل يؤمن سليمان فرنجيه نصاب الـ٨٦ لانتخابه رئيسا؟
أخبار لبنان
13:32
هل يؤمن سليمان فرنجيه نصاب الـ٨٦ لانتخابه رئيسا؟
4
أمن وقضاء
08:31
توقيف شخص في الليلكي لقيامه بعمليات نشل في بيروت وتعاطيه المخدرات
أمن وقضاء
08:31
توقيف شخص في الليلكي لقيامه بعمليات نشل في بيروت وتعاطيه المخدرات
5
فنّ
05:04
سيرين عبد النور تتعرّض لأقسى هجوم بسبب تحدّي الحليب لأطفال سوريا.. وتردّ: "لست بخيلة"
فنّ
05:04
سيرين عبد النور تتعرّض لأقسى هجوم بسبب تحدّي الحليب لأطفال سوريا.. وتردّ: "لست بخيلة"
6
أخبار دولية
00:43
15 قتيلاً في قصف إسرائيلي على حي سكني في دمشق يتضمّن مقرات عسكرية واستخباراتية (صور وفيديو)
أخبار دولية
00:43
15 قتيلاً في قصف إسرائيلي على حي سكني في دمشق يتضمّن مقرات عسكرية واستخباراتية (صور وفيديو)
7
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بالارقام.. خطة اعادة هيكلة القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بالارقام.. خطة اعادة هيكلة القطاع العام
8
منوعات
07:40
هل يمكنكم العثور على الأسد المفترس في هذه الصورة؟
منوعات
07:40
هل يمكنكم العثور على الأسد المفترس في هذه الصورة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store