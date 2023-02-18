الامم المتحدة تفتح معبرين بهدفِ إيصالِ المساعدات الى كافة المناطق السورية

أعلنت الامم المتحدة عن فتح معبرين لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر بهدفِ إيصالِ المساعدات الى كافة الاراضي السورية.



منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مهنّد هادي أكدَ للـLBCI انّه اذا كان هناك حاجة لاكثر من ثلاثة أشهر، فستطلب الامم المتحدة من الحكومة السورية تمديدَ فتحِ المعبرين.