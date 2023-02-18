في مؤتمر الأمن في ميونيخ..لقاءات ثنائية أبرزها بين الرئيس العراقي ووزير الخارجية الاميركي

مظاهراتٌ حاشدة في مدينة ميونيخ التي تحتضن مؤتمر الأمن العالمي..

"السلام" شعارٌ رفعه المتظاهرون الذين عبّروا عن استيائهم من المؤتمر، مطالبين بإنهاء الصراع في أوكرانيا.

هذا في الخارج..

أمّا في الداخل، فطغى هذا الصراع على نقاشات المؤتمر.

اليكم التفاصيل..