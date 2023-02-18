في واشنطن .. weekend فني عربي بإمتياز على أوتار الأوركسترا الوطنية العربية

في سياق منفصل، الويك أند الفني الذي بدأ في كينيدي سنتر تحت عنوان: taking back our narratives، بهدف مد جسور التلاقي بين العرب والمحيط، مستمر.





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