هولندا تطرد دبلوماسيين روسا وتغلق الفرع التجاري للسفارة في أمستردام

هولندا تطرد دبلوماسيين روسا وتغلق الفرع التجاري للسفارة في أمستردام



أعلنت وزارة الخارجية الهولندية إغلاق الفرع التجاري للسفارة الروسية في أمستردام، إضافة إلى طرد دبلوماسيين روس، متهمة موسكو خصوصا بالاستمرار في محاولة إرسال جواسيس الى هولندا.



وأضاف المصدر نفسه أن روسيا ترفض أيضا منح تأشيرات تتيح لدبلوماسيين هولنديين العمل في موسكو، موضحا أن القنصلية العامة لهولندا في سان بطرسبورغ ستغلق أبوابها لعدم وجود موظفين.



وقال وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا كما نقل عنه بيان "رغم محاولات عدة من هولندا لإيجاد حل، تواصل روسيا محاولة زرع ضباط استخبارات في هولندا بغطاء دبلوماسي".



وأضاف "لا يمكننا أن نقبل بذلك ولن نسمح به".



وردا على سؤال لإذاعة "ان او اس" العامة، أوضح هوكسترا أنه يتوقع طرد عشرة دبلوماسيين روس.



وبعيد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو عام، طردت هولندا 17 دبلوماسيا روسيا اشتبهت بأنهم يمارسون نشاطات تجسسية. وبقي يومها 58 دبلوماسيا روسيا في البلاد، وفق وسائل الإعلام الهولندية.



وردا على ذلك، طردت روسيا 15 دبلوماسيا هولنديا. ومذاك، تجري مفاوضات لتسمية دبلوماسيين جدد من الجانبين، لكنها "أخفقت حتى الآن" وفق الحكومة الهولندية.



وبناء عليه، اتّخذ قرار "أن السفارة الروسية في لاهاي لا يمكنها أن تضم دبلوماسيين يتجاوز عددهم عدد الدبلوماسيين في السفارة الهولندية في موسكو".



وسيغلق الفرع التجاري الروسي في أمستردام اعتبارا من 21 شباط، فيما تغلق القنصلية العامة لهولندا في سان بطرسبورغ في 20 منه، على أن تظل السفارة الهولندية في موسكو عاملة.



وشهدت العلاقات بين البلدين فتورا إضافيا بعد حكم غيابي أصدرته محكمة هولندية في تشرين الثاني بحق روسيين اثنين وأوكراني لدورهم في تحطم طائرة الرحلة "ام اتش 17" في 17 تموز 2014.



وكانت الطائرة متّجهة من أمستردام إلى كوالالمبور حين أصابها صاروخ روسي الصنع فوق قسم من شرق أوكرانيا يسيطر عليه انفصاليون موالون لموسكو. وأسفر ذلك عن مقتل جميع ركاب الطائرة الـ298 وبينهم 196 هولنديا.



وبداية شباط، أعلن محققون دوليون أن هناك "مؤشرات قوية" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق شخصيا على تسليم الصاروخ الذي أسقط الطائرة المذكورة. لكنهم علقوا تحقيقاتهم كون بوتين يتمتع بحصانة كونه رئيس دولة.



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تم استدعاء سفير هولندا في موسكو إلى الخارجية الروسية، بحسب ما نقل الإعلام الهولندي. وطالبت موسكو بوضع حد لمحاولات السلطات الهولندية تحميل روسيا الاتحادية مسؤولية الحادث، معتبرة أن هذه المحاولات لا أساس لها.