أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
16
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هولندا تطرد دبلوماسيين روسا وتغلق الفرع التجاري للسفارة في أمستردام
أخبار دولية
2023-02-18 | 14:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
هولندا تطرد دبلوماسيين روسا وتغلق الفرع التجاري للسفارة في أمستردام
هولندا تطرد دبلوماسيين روسا وتغلق الفرع التجاري للسفارة في أمستردام
أعلنت وزارة الخارجية الهولندية إغلاق الفرع التجاري للسفارة الروسية في أمستردام، إضافة إلى طرد دبلوماسيين روس، متهمة موسكو خصوصا بالاستمرار في محاولة إرسال جواسيس الى هولندا.
وأضاف المصدر نفسه أن روسيا ترفض أيضا منح تأشيرات تتيح لدبلوماسيين هولنديين العمل في موسكو، موضحا أن القنصلية العامة لهولندا في سان بطرسبورغ ستغلق أبوابها لعدم وجود موظفين.
وقال وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا كما نقل عنه بيان "رغم محاولات عدة من هولندا لإيجاد حل، تواصل روسيا محاولة زرع ضباط استخبارات في هولندا بغطاء دبلوماسي".
وأضاف "لا يمكننا أن نقبل بذلك ولن نسمح به".
وردا على سؤال لإذاعة "ان او اس" العامة، أوضح هوكسترا أنه يتوقع طرد عشرة دبلوماسيين روس.
وبعيد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو عام، طردت هولندا 17 دبلوماسيا روسيا اشتبهت بأنهم يمارسون نشاطات تجسسية. وبقي يومها 58 دبلوماسيا روسيا في البلاد، وفق وسائل الإعلام الهولندية.
وردا على ذلك، طردت روسيا 15 دبلوماسيا هولنديا. ومذاك، تجري مفاوضات لتسمية دبلوماسيين جدد من الجانبين، لكنها "أخفقت حتى الآن" وفق الحكومة الهولندية.
وبناء عليه، اتّخذ قرار "أن السفارة الروسية في لاهاي لا يمكنها أن تضم دبلوماسيين يتجاوز عددهم عدد الدبلوماسيين في السفارة الهولندية في موسكو".
وسيغلق الفرع التجاري الروسي في أمستردام اعتبارا من 21 شباط، فيما تغلق القنصلية العامة لهولندا في سان بطرسبورغ في 20 منه، على أن تظل السفارة الهولندية في موسكو عاملة.
وشهدت العلاقات بين البلدين فتورا إضافيا بعد حكم غيابي أصدرته محكمة هولندية في تشرين الثاني بحق روسيين اثنين وأوكراني لدورهم في تحطم طائرة الرحلة "ام اتش 17" في 17 تموز 2014.
وكانت الطائرة متّجهة من أمستردام إلى كوالالمبور حين أصابها صاروخ روسي الصنع فوق قسم من شرق أوكرانيا يسيطر عليه انفصاليون موالون لموسكو. وأسفر ذلك عن مقتل جميع ركاب الطائرة الـ298 وبينهم 196 هولنديا.
وبداية شباط، أعلن محققون دوليون أن هناك "مؤشرات قوية" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق شخصيا على تسليم الصاروخ الذي أسقط الطائرة المذكورة. لكنهم علقوا تحقيقاتهم كون بوتين يتمتع بحصانة كونه رئيس دولة.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تم استدعاء سفير هولندا في موسكو إلى الخارجية الروسية، بحسب ما نقل الإعلام الهولندي. وطالبت موسكو بوضع حد لمحاولات السلطات الهولندية تحميل روسيا الاتحادية مسؤولية الحادث، معتبرة أن هذه المحاولات لا أساس لها.
آخر الأخبار
أخبار دولية
هولندا
طرد دبلوماسيين
روس
أمستردام
التالي
كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيًا غير محدد
الولايات المتحدة تخصص مليار دولار لتعزيز إنتاجها من القذائف المدفعية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:13
بعد عام على اعتزاله... الممثل بروس ويليس يعاني نوعاً مستعصياً من الخرف
آخر الأخبار
02:13
بعد عام على اعتزاله... الممثل بروس ويليس يعاني نوعاً مستعصياً من الخرف
0
أخبار دولية
15:53
ماكرون يؤكد رغبته في أن "تُهزم" روسيا لكن من دون "سحقها"
أخبار دولية
15:53
ماكرون يؤكد رغبته في أن "تُهزم" روسيا لكن من دون "سحقها"
0
أخبار دولية
04:14
ستولتنبرغ يدعو إلى تجنب تكرار الخطأ الذي ارتكب مع روسيا مع الصين
أخبار دولية
04:14
ستولتنبرغ يدعو إلى تجنب تكرار الخطأ الذي ارتكب مع روسيا مع الصين
0
آخر الأخبار
03:50
ستولتنبرغ يدعو إلى تجنب تكرار الخطأ الذي ارتكب مع روسيا مع الصين
آخر الأخبار
03:50
ستولتنبرغ يدعو إلى تجنب تكرار الخطأ الذي ارتكب مع روسيا مع الصين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:31
أطباء بلا حدود تدعو إلى زيادة "عاجلة" لمساعدات شمال غرب سوريا
أخبار دولية
03:31
أطباء بلا حدود تدعو إلى زيادة "عاجلة" لمساعدات شمال غرب سوريا
0
أخبار دولية
00:43
15 قتيلاً في قصف إسرائيلي على حي سكني في دمشق يتضمّن مقرات عسكرية واستخباراتية (صور وفيديو)
أخبار دولية
00:43
15 قتيلاً في قصف إسرائيلي على حي سكني في دمشق يتضمّن مقرات عسكرية واستخباراتية (صور وفيديو)
0
أخبار دولية
00:39
إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ البالستي العابر للقارات تم ضمن "تدريب مفاجئ"
أخبار دولية
00:39
إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ البالستي العابر للقارات تم ضمن "تدريب مفاجئ"
0
أخبار دولية
00:36
بلينكن يكرر دعم واشنطن لـ"حل الدولتين" ويحض نتانياهو وعباس على "إعادة الهدوء"
أخبار دولية
00:36
بلينكن يكرر دعم واشنطن لـ"حل الدولتين" ويحض نتانياهو وعباس على "إعادة الهدوء"
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:19
مريض في مستشفى سان جون - المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03896159
آخر الأخبار
01:19
مريض في مستشفى سان جون - المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03896159
0
اقتصاد
2023-01-31
وزارة الطاقـة والميـاه تـصـدر تسعيـرة المولـدات الخاصـة
اقتصاد
2023-01-31
وزارة الطاقـة والميـاه تـصـدر تسعيـرة المولـدات الخاصـة
0
موضة وجمال
2023-02-11
مواهب شابة وعلامات تجارية ناشئة تطغى على أسبوع الموضة في نيويورك (فيديو)
موضة وجمال
2023-02-11
مواهب شابة وعلامات تجارية ناشئة تطغى على أسبوع الموضة في نيويورك (فيديو)
0
فنّ
05:04
سيرين عبد النور تتعرّض لأقسى هجوم بسبب تحدّي الحليب لأطفال سوريا.. وتردّ: "لست بخيلة"
فنّ
05:04
سيرين عبد النور تتعرّض لأقسى هجوم بسبب تحدّي الحليب لأطفال سوريا.. وتردّ: "لست بخيلة"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:35
في مؤتمر الأمن في ميونيخ..لقاءات ثنائية أبرزها بين الرئيس العراقي ووزير الخارجية الاميركي
أخبار دولية
13:35
في مؤتمر الأمن في ميونيخ..لقاءات ثنائية أبرزها بين الرئيس العراقي ووزير الخارجية الاميركي
0
رياضة
13:32
جاد الحاج يجدد ثقته بلاعبيه لخوض المعركة الاخيرة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم
رياضة
13:32
جاد الحاج يجدد ثقته بلاعبيه لخوض المعركة الاخيرة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم
0
أخبار لبنان
13:32
هل يؤمن سليمان فرنجيه نصاب الـ٨٦ لانتخابه رئيسا؟
أخبار لبنان
13:32
هل يؤمن سليمان فرنجيه نصاب الـ٨٦ لانتخابه رئيسا؟
0
أخبار دولية
13:29
في واشنطن .. weekend فني عربي بإمتياز على أوتار الأوركسترا الوطنية العربية
أخبار دولية
13:29
في واشنطن .. weekend فني عربي بإمتياز على أوتار الأوركسترا الوطنية العربية
0
أخبار لبنان
13:27
قطاع الصناعات يشهد تطوراً لتلبية السوق المحلية المتأثرة بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين
أخبار لبنان
13:27
قطاع الصناعات يشهد تطوراً لتلبية السوق المحلية المتأثرة بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين
0
أخبار لبنان
13:25
شد حبال بين الأطباء وشركات التأمين: من ضحيته؟
أخبار لبنان
13:25
شد حبال بين الأطباء وشركات التأمين: من ضحيته؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
التمديد لسلامة هل هو مطروح؟ وما هي الآلية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
التمديد لسلامة هل هو مطروح؟ وما هي الآلية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بالارقام.. خطة اعادة هيكلة القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بالارقام.. خطة اعادة هيكلة القطاع العام
0
أخبار دولية
13:19
حرب المسيّرات بين إيران وإسرائيل .. تابع
أخبار دولية
13:19
حرب المسيّرات بين إيران وإسرائيل .. تابع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
09:19
انخفاض بأسعار المحروقات..
آخر الأخبار
09:19
انخفاض بأسعار المحروقات..
2
أخبار لبنان
07:31
أزمة البصل في لبنان إلى الحل...
أخبار لبنان
07:31
أزمة البصل في لبنان إلى الحل...
3
أخبار لبنان
13:32
هل يؤمن سليمان فرنجيه نصاب الـ٨٦ لانتخابه رئيسا؟
أخبار لبنان
13:32
هل يؤمن سليمان فرنجيه نصاب الـ٨٦ لانتخابه رئيسا؟
4
أمن وقضاء
08:31
توقيف شخص في الليلكي لقيامه بعمليات نشل في بيروت وتعاطيه المخدرات
أمن وقضاء
08:31
توقيف شخص في الليلكي لقيامه بعمليات نشل في بيروت وتعاطيه المخدرات
5
فنّ
05:04
سيرين عبد النور تتعرّض لأقسى هجوم بسبب تحدّي الحليب لأطفال سوريا.. وتردّ: "لست بخيلة"
فنّ
05:04
سيرين عبد النور تتعرّض لأقسى هجوم بسبب تحدّي الحليب لأطفال سوريا.. وتردّ: "لست بخيلة"
6
أخبار دولية
00:43
15 قتيلاً في قصف إسرائيلي على حي سكني في دمشق يتضمّن مقرات عسكرية واستخباراتية (صور وفيديو)
أخبار دولية
00:43
15 قتيلاً في قصف إسرائيلي على حي سكني في دمشق يتضمّن مقرات عسكرية واستخباراتية (صور وفيديو)
7
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بالارقام.. خطة اعادة هيكلة القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بالارقام.. خطة اعادة هيكلة القطاع العام
8
منوعات
07:40
هل يمكنكم العثور على الأسد المفترس في هذه الصورة؟
منوعات
07:40
هل يمكنكم العثور على الأسد المفترس في هذه الصورة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store