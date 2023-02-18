انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في نيجيريا وسط اضطرابات واسعة

بدأ المرشحون البارزون للرئاسة في نيجيريا حملاتهم الانتخابية السبت، في مسعى لإقناع الناخبين قبل أسبوع من موعد الاقتراع الذي يأتي وسط اضطرابات أمنية واجتماعية.





تم تسجيل أكثر من 90 مليون ناخب في نيجيريا حيث يتنحى الرئيس محمد بخاري بعد ولايتين، وفق ما ينص الدستور.